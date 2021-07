Tchad : Zilloul Arch distribue des moutons aux vulnérables à l'approche de l'AÏd Al Adha

L'association Zilloul Arch qui, comme à chaque année se mobilise pour ses actes de bienfaisance, a offert ce dimanche des moutons au profit des personnes vulnérables de différents arrondissements de la ville de N’Djamena.



“Pour de nombreuses personnes vulnérables, les actions d’aide alimentaire pendant l’Aïd Al Adha sont essentielles. Démunies, fragilisées, des milliers de familles peinent à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Cette action permettra à un grand nombre de personnes isolées et des familles dans le besoin de fêter l’Aïd dignement, dans le respect du rite musulman”, déclare Amouna Ali Sougui, présidente de Zilloul Arch.



Les bénéficiaires ont exprimé leur joie et adressé leurs remerciements pour l'acte de bienfaisance de l'association Zilloul Arch.



“Nous remercions beaucoup l'association Zilloul Arch pour ce qu'elle fait pour nous. Nous n'oublierons jamais ce geste qui cela nous permet de fêter comme tout le monde”, se réjouit l'un des bénéficiaires.



L'association Zilloul Arch a pour but d'enseigner aux femmes et de contribuer à la culture et à la civilisation dans la vie quotidienne, de renforcer les liens de fraternité et d'amitié et participer aux manifestations culturelles et religieuses, de promouvoir la cohabitation pacifique entre les tchadiens sans distinction aucune, et de soutenir les veuves, les orphelins et les personnes de troisième âge.