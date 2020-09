Tchad : Zilloul-Arch distribue des vivres dans le 7e arrondissement de N'Djamena

"Aujourd'hui, les personnes sinistrées de la dite commune ont besoin de cette assistance. Ce petit geste ne signifie rien pour ces personnes qui ont perdu tout leur biens, mais il est important d'aider en ce moment", a-t-elle expliqué.



L'association Zilloul-Arch prévoit d'autres projets d'aide sociale à venir, dans l'objectif de continuer à oeuvrer en faveur du bien-être des vulnérables, surtout les femmes et les enfants démunis qui sont les premières victimes de cette inondation.



Amouna Ali Sougui lance un vibrant appel à l'endroit du gouvernement et des personnes de bonne volonté afin d'assister les personnes sinistrées pour éviter la propagation de maladies, notamment le choléra et le paludisme.