Tchad : Zilloul Arch et Koulina Sawa au coeur de l'action citoyenne à N'Djamena

Dans le cadre de la semaine citoyenneté, l’association ZILLOUL ARCH, en collaboration avec l’association KOULINA SAWA, a donné un coup de balai au Centre national de traitement des fistules dans le 6ème arrondissement de N'Djamena.



L'opération de nettoyage a eu lieu en présence de la directrice du centre, Aché Haroun, de plusieurs responsables du centre et du maire adjoint du 6ème arrondissement, Abakar Khamis.



Le maire adjoint a salué cette initiative des deux associations ZILLOUL ARCH et KOULINA SAWA, qui vise à rendre les lieux propres et sains pour permettre au corps médical de mieux intervenir dans des bonnes conditions d'hygiène.



La directrice du centre, Aché Haroun, s'est félicité de cette action et a adressé ses remerciements. "Je demande aussi aux autres associations de penser aux femmes qui sont victimes de fistules. Elles ont besoin de solidarité de temps en temps. S'il y a l'occasion, il faut venir les voir. (...) Biensûr nous avons des agents qui sont là, mais ce que les associations sont venues faire aujourd'hui dépasse ce que nous faisons quotidiennement", a-t-elle déclaré.



D’après Amouna Ali Sougui, coordinatrice de l'association Zilloul Arch, "la semaine de la citoyenneté est une période qui va marquer l’histoire de toute l’association. En plus d'être un moment avec beaucoup d’espoir pour la réalisation de plusieurs projets, des associations vont réaliser de bonnes actions partout dans la ville."



Elle a souligné que ce n'est pas la première fois que les deux associations oeuvrent pour le bien être de la femme. Le choix a porté sur ce centre, conformément à leur plan d'action.