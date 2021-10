Tchad : Zilloul Arch lance une campagne de scolarisation des filles dans 3 provinces

La sensibilisation des communautés sur l'importance de l'envoi et du maintien des filles à l'école se fera à travers des échanges, du porte-à-porte, des causeries-débats, des théatres et forums, des émissions dans les radios communautaires ainsi que des caravanes déployées dans les trois provinces en vue d'atteindre le maximum de filles et parents de la zone.



Le but de l'opération est de susciter l'engagement des différents acteurs de l'éducation, au niveau communautaire, sur les avantages de la scolarisation des élèves filles pour elles-mêmes, leurs parents, leurs communautés et au-delà leur nation.



Afin de motiver davantage les filles à poursuivre leur cursus scolaire, des dons constitués de manuels scolaires seront remis aux filles les plus démunies des localités ciblées.



Le choix des provinces du Lac, du Kanem et du Barh El-Gazal est justifié par le fait que dans ces zones, de plus en plus de parents n'encouragent pas leurs filles à aller à l'école, explique Amouna Ali Sougui.



La campagne de sensibilisation que Zilloul Arch entreprend dans les trois provinces s'inscrit dans le cadre des actions d'urgence et à effets immédiats en vue de soutenir et d'accompagner les jeunes filles et femmes dans leur ambition de s'autonomiser.