Tchad : à Abéché, Social Média remet une distinction honorifique à un agent de la mairie

La salle de réunion de l'hôtel de ville d'Abéché a servi de cadre ce mardi, 25 mars 2025, à une cérémonie de remise d'une attestation de reconnaissance au vice-président de la commission en charge de la collecte des produits périmés, par ailleurs gestionnaire adjoint du marché central, Abdelrahim Ahmat Idriss.



C'est l'initiative de l'association Social Média pour la sensibilisation et le développement. C'était en présence du délégué provincial en charge de la jeunesse du Ouaddaï, Ousman Hamdan Azib et d'autres invités.



Cette distinction honorifique a pour objet de féliciter et encourager le récipiendaire pour le travail remarquable qui ne cesse d'accomplir, en faveur de la population, dans le cadre de la lutte contre les produits nuisibles à la santé.



Le président de l'Association Social Média, Choueb Oumar, a précisé que son organisation vient par cette remise d'attestation, couronner les efforts du gestionnaire adjoint du marché central qui s’investit depuis quelques temps, dans les collectes des produits prohibés à travers toute la ville d'Abéché. Pour lui, cette distinction l’encourage davantage à faire mieux afin d'atteindre l'objectif zéro produit périmé.



Le délégué en charge de la jeunesse du Ouaddaï, Ousman Hamdan Azib, a salué l'initiative de l'Association Social Média pour la sensibilisation et le développement, qui a pensé à remettre cette attestation à Abdelrahim Ahmat Idriss, un agent dévoué et engagé au service du bien-être de la communauté. Il l’a également remercié et félicité pour sa noble mission.