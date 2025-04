Tchad : à Abéché, atelier de formation sur les mesures de protection des victimes

Depuis le mardi 08 avril 2025, à Abéché chef-lieu de la province du Ouaddaï, le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) organise un atelier de formation sur les mesures individuelles et judiciaires de protection des victimes et témoins de violations graves des droits de l'homme, à l'intention des organisations de la société civile, à l'ADETIC.



Cette formation qui se poursuit jusqu'au 10 avril est officiellement lancée par le secrétaire général de la province, représentant le délégué général du gouvernement, Abakar Hissein Didigui.



Dans son mot de bienvenue, le représentant du HCDH, Nadissengar Laguerre a affirmé que les défis auxquels sont confrontés les acteurs de promotion et de protection des droits de l'homme sont nombreux. Avec le soutien et le leadership des autorités administratives, des progrès significatifs peuvent être faits.



Il a ajouté que le HCDH saisit l'occasion pour renouveler sa sincère gratitude à l'Union européenne, pour l'appui financier constant et très apprécié qu'elle apporte au Haut- Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme, depuis plusieurs années, pour renforcer ses moyens d'actions, afin de mieux s'acquitter de son mandat au Tchad.



Le secrétaire général provincial, Abakar Hissein Didigui, quant à lui, a souligné que la promotion et protection des droits de l'homme est inscrite en priorité dans la politique du gouvernement de la République du Tchad. C'est dans cette logique que le président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, s'est résolument engagé à rétablir l'ordre constitutionnel, avec la dernière élection sénatoriale qui s'est déroulée en février 2025.



A ce jour, selon lui, toutes les institutions républicaines et démocratiques sont opérationnelles. Ainsi, il a exhorté les participants a tiré profit de cette formation pour que les acquis leur servent à exécuter leurs tâches avec professionnalismes. Il faut noter qu'au total, 15 personnes dont 04 femmes prennent part à cette formation.