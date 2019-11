Tchad : à Abéché, des appels à la délocalisation de la maison d'arrêt

L'association des jeunes pour le développement de la province du Ouaddaï (AJDPRO) a demandé jeudi aux autorités provinciales et judiciaires de trouver une solutions aux détenus qui posent de sérieux problèmes à la population, suite à la tentative d'évasion des prisonniers de la maison d'arrêt d'Abéché qui a eu lieu les 7 et 8 octobre 2019 à Abéché.



"Cette situation préoccupe l'AJDPRO qui exhorte les autorités provinciales à délocaliser la maison d'arrêt pour permettre aux citoyens de vivre dans la paix, la sécurité et de vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes", a indiqué le président de l'association, Abass Khassim Ali.



L'association "félicite et encourage les autorités provinciales et en particulier le gouverneur de la province du Ouaddaï et les forces de défense et de sécurité pour leur prompte intervention qui a permis de maitriser la situation avec professionnalisme."