Tchad : à Abéché, des attestations de formation aux filles bénéficiaires du projet Lafaytna

Les locaux de l'ADETIC d'Abéché ont servi de cadre le 04 juin 2025, à une cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux filles et femmes des différentes associations de la ville d'Abéché.



Durant six mois, les participantes ont bénéficié d'une formation en teinture. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Lafaytna, financé par l'ambassade de France au Tchad, et exécuté par le club RFI Abéché.



À cette occasion, les participantes ont adressé leurs vifs remerciements aux formateurs, à l'ambassade de France au Tchad et au club RFI Abéché, pour la tenue de cet atelier. Elles ont indiqué qu'elles vont désormais s'autonomiser.



Le vice-président du club RFI Abéché, Bechir Fadoul Bechir, a souhaité plein succès aux filles et femmes ayant participé à cet atelier, qui contribuera, selon lui, à réduire le taux de chômage chez les jeunes. Il faut rappeler que 20 filles et femmes ont pris part à cet atelier.