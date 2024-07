Tchad : à Abéché, des jeunes filles formées sur la fabrication des gâteaux et des confiseries

Le délégué de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a procédé ce mardi 30 juillet, au Lycée Cheikh Zaïd d'Abéché, au lancement des travaux de l’atelier sur les techniques de fabrication de gâteux et des confiseries, au profit des jeunes filles d'Abéché.



L’atelier est organisé par l'Association Tabartik pour le développement, en partenariat avec le Centre Vanilya pour la formation et la présentation de services. Dans son mot introductif, le chargé des projets de l'Association Abbas Hassan Ibrahim, a fait savoir qu'à travers cet atelier de formation, les bénéficiaires peuvent monter des activités génératrices de revenus.



Le président de l'Association, Tabartik Issakha Adoum Issakha, a axé son intervention sur le but de la formation, en énumérant les objectifs de son organisation. Pour sa part, le directeur du Centre Vanilya, Bechir Alkhali a indiqué que son institution œuvre toujours aux côtés de la population, dans les domaines de la restauration et de la pâtisserie.



Lançant les travaux de l'atelier, le délégué de la Jeunesse et des Sports, Ousmane Hamdan Azib, a remercié tout d'abord les responsables de de l'Association Tabartik et le chargé du Centre Vanilya, pour avoir organisé cet atelier au profit des jeunes filles d'Abéché, avant de demander aux participantes d'être attentives et assidues, durant la formation.



Il faut noter que cet atelier regroupe une trentaine de participantes, pendant une semaine.