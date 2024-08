Tchad : à Abéché, l'ANALA lance sa campagne antiacridienne 2024 dans le Ouaddaï

L'Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA), organise depuis ce 14 août 2024, dans ses locaux, un atelier national de formation sur les techniques de prospection acridienne, couplé au lancement officiel de la campagne antiacridienne 2024. C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, qui a donné le coup d'envoi des travaux.



« Cet atelier qui porte sur les techniques de prospection acridienne, couplé au lancement de la campagne acridienne 2024, consiste à donner aux prospecteurs, les connaissances de base, indispensables pour mener les opérations de prospection, conformément aux techniques en vigueur, tout en mettant un accent particulier sur l'introduction des nouvelles technologies dans la collecte, la transmission et l'analyse des données du terrain », a dit Adoum Mahamat Tolli.



Ce dernier a exhorté les participants à être assidus pour pouvoir assimiler les contenus des modules qui leur seront dispensés par les formateurs.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui a, dans son discours de lancement, laissé entendre que la lutte contre les ennemis des cultures en général, et particulièrement la lutte antiacridienne, fait partie des axes prioritaires du gouvernement, en matière de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.



Il convient de rappeler que cette formation sévère est nécessaire pour lutter efficacement contre les redoutables ennemis des cultures. Par ailleurs, il faut rappeler que cet atelier regroupe une vingtaine de participants des prospecteurs et durera quatre jours.