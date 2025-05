Tchad : à Abéché, l'Association Toumaï Abéché Info organise une journée de lecture du Coran pour la paix

Dans le cadre de ses activités, l'Association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement a organisé ce 02 mai 2025, devant la mosquée Ousman Ibni Affane du terrain du lycée national franco-arabe d’Abéché, une séance de lecture du saint Coran. Plusieurs membres de l’Association et autres invités ont lu le coran à 4 reprises.



L’organisation de cette séance a pour objet d'implorer Dieu Tout Puissant de nous préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays, et surtout de permettre aux Tchadiens de vivre dans l´harmonie et la cohésion sociale.



Le président de l'Association Toumaï, Abakar Mahamat Saleh, alias Kabouche, a indiqué que son organisation œuvre dans la recherche de la paix et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés vivant dans la province. C'est pourquoi, il a exhorté tous les Tchadiens à cultiver l'esprit de pardon et d’amour, afin de promouvoir davantage la paix et la tranquillité dans le pays.



Abakar Kabouche a enfin remercié les membres de l'Association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement, pour avoir répondu présent à cette séance de lecture du saint Coran. Il faut noter qu'une grande fatia a été dite pour la paix, dans la province et partant tout le pays.