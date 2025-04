Tchad : à Abéché, l'Association des Mémorisateurs du Saint-Coran déplore la fermeture du complexe Darasalam

Dans un communiqué de presse rendu public le mardi 08 avril 2025, l'Association des Mémorisateurs du Saint Coran du Complexe Darassalam exprime son profond regret, quant à la fermeture continue dudit Complexe depuis le 18 mars 2018, soit pendant sept années consécutives.



Cette situation constitue un obstacle majeur au progrès de l'éducation au Tchad, et nuit à la diffusion du savoir, ainsi qu'à la sensibilisation religieuse à travers le pays. Selon le communiqué, l'éducation est le pilier fondamental du développement et du progrès des sociétés. Investir dans l'éducation est essentiel pour bâtir un avenir plus stable et prospère.



En revanche, la fermeture prolongée des institutions éducatives, notamment celles dédiées à l'enseignement et à l'apprentissage du Saint Coran, représente une menace sérieuse pour les générations futures. Il a également un impact négatif sur le développement social et culturel du pays.



Depuis plusieurs années, le Complexe Darassalam a été un phare du savoir, contribuant à l'éducation des générations sur les valeurs islamiques, et à l'élévation du niveau d'instruction religieuse et morale de la société. Sa fermeture prolongée de sept ans prive des milliers d'étudiants d'un accès à l'apprentissage et à la formation, entrave le progrès intellectuel et social de la communauté tchadienne.



Le document souligne que le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby, a ordonné la réouverture du complexe, il y a environ deux ans. Cependant, cette décision n'a toujours pas été exécutée. Il tient à demander à nouveau au président de la République à intervenir personnellement pour garantir l'application de son ordre, et permettre la reprise des activités du complexe dans les plus brefs délais.



L'Association appelle donc à une intervention urgente des autorités compétentes, afin de garantir l'exécution de cet ordre et de permettre la reprise des activités éducatives du complexe dans l'intérêt du développement du pays.