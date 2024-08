Tchad : à Abéché, l'ONG ADEDD lance un projet pilote de recensement des ménages

Ce 22 août 2024, il a été procédé au lancement à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, des travaux de l'atelier de formation des agents recenseurs et sensibilisateurs des ménages sur les techniques de sensibilisation et recensement des ménages, dans le cadre du projet pilote initié par l'ONG nationale Association pour la défense de l'environnement et le développement durable (ODEDD), en partenariat avec la commune d’Abéché.



C'est le troisième adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, qui a donné le coup d'envoi des travaux, dans la salle de réunion de la mairie d'Abéché.



A cette occasion, le chef du projet de l'ONG ADEDD, Abdoulaye Ahmat Bichara a indiqué que cette formation vise à outiller les agents recenseurs à connaître mieux l’effectif global des ménages, et leur structure afin de contribuer à la propriété de ces ménages, dans les quartiers et carrés de la ville d'Abéché.



Il a demandé aux participants d'être attentifs et assidus durant la formation, pour une meilleure appropriation des modules. Donnant le coup d'envoi des travaux, le troisième adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, a salué la coopération qui existe entre la commune d'Abéché et l'ONG ADEDD.



Selon lui, cette coopération leur permettra de rendre la ville propre. Il a aussi rassuré les initiateurs du projet de l'accompagnement de la municipalité, pour la réussite de cette opération dans la ville d'Abéché. Il faut noter que ce projet concerne deux quartiers à savoir : le quartier Agate Mahmit et Torodona.