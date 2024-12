Tchad : à Abéché, l'ONG Guera Touristique renforce les capacités de 100 femmes et jeunes sur les AGR

Les travaux de l'atelier de formation de renforcement des capacités destinés aux 100 femmes et jeunes sur les activités génératrices des revenus, ont été ouverts ce jeudi, 05 décembre 2024 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.



Cet atelier organisé par l'ONG Guera Touristique, sur financement de l'ambassade de France au Tchad, s'inscrit dans le cadre du projet PRECOT piloté par l'ONG ADES. C'est la secrétaire générale du département de Ouara Meram Adiker qui a lancé les travaux dudit atelier.



Au cours de ces assises de 4 jours, les participants seront outillés sur plusieurs modules choisis dans divers domaines, notamment : l'agriculture, l'artisanat et le commerce.



Le chef d'antenne de l'ONG Guera Touristique, Abakar Hissein Derib a parlé de l'objectif de cette formation, qui selon lui, vise à outiller les participants sur la création des activités génératrices des revenus. Il a ensuite précisé qu'à la fin de cette formation, ils bénéficient des kits d’accompagnement.



Lançant les travaux, la secrétaire générale du département de Ouara, Meram Adiker a salué l'initiative de l'ONG Guera Touristique, qui a signifié que cette activité cadre parfaitement avec la vision du gouvernement en matière d'entreprenariat. Elle a ensuite exhorté les participants d'être assidus et ponctuels pour en tirer profit.