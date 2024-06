Tchad : à Abéché, l’association ARLIA fait un don de sachets d'eau aux candidats au bac

Ce mardi 25 juin 2024, au deuxième jour du déroulement des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré, session de juin 2024, les membres de l'association des ressortissants du lycée Hissein Mahamat Itno d'Abéché (ARLIA), ont jugé utile de soutenir les candidats au baccalauréat en eau potable.



C'était au centre N°1 du lycée national franco-arabe d'Abéché. Plus de 100 sachets d'eau ont ainsi été offerts aux candidats. Et c'est le délégué provincial en charge de l'Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Ibrahim Abdoulaye, qui a réceptionné ce don, en présence du président du centre, Ahmat Hassan.



Le président de l'association ARLIA, Mahamat Ali Hassan alias Mactchou, a indiqué que par ce geste, son organisation entend appuyer les candidats en cette période de canicule où il fait extrêmement chaud, et surtout face au problème d'eau que connaît la ville d'Abéché.



Il a rassuré que ce geste ne sera, ni le premier, ni le dernier. Il a remercié le délégué de l'Education nationale du Ouaddaï, pour sa franche collaboration et sa disponibilité aux côtés de l'association.



Réceptionnant le don, le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, Hissein Abdoulaye Ibrahim a salué l'initiative de l'association ARLIA pour avoir posé cet acte, qu’il qualifie d'humanitaire. Il a ensuite encouragé les membres de cette organisation de continuer sur cet élan.



Enfin, le délégué Hissein Ibrahim Abdoulaye a profité de l'occasion pour remercier le président de la République, chef de l'Etat Mahamat Idriss Deby Itno, d'avoir classé le problème d'eau de la ville d'Abéché parmi ses priorités.