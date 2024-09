Tchad : à Abéché, la COSCO lance officiellement ses activités dans le Ouaddaï

Le préfet du département de Ouara, Achafi Abbo Issa, représentant le gouverneur du Ouaddaï, a procédé ce mercredi 25 septembre 2024 à l'hôtel trois étoiles d'Abéché, au lancement officiel des activités de la Coordination des organisations de la société civile du Ouaddaï (COSCO).



Cette cérémonie a vu la présence des autorités administratives, civiles, militaires et de plusieurs autres représentants des associations de la place. Le président du comité d'organisation, Tadjadine Oumar, a indiqué que le déroulement effectif de ces activités, nécessitera la participation de tous les fils et filles de la province du Ouaddaï, sans distinction aucune.



« II nous appartient à nous tous, où que l'on soit, de travailler à mettre de côté nos différences et divergences, pour la bonne marche des activités et le rayonnement de notre province si chère qui est le Ouaddaï », a-t-il martelé.



Pour sa part, la coordinatrice des organisations de la société civile du Ouaddaï, Khadidja Younous a souligné que la création de cette coordination a pour objectif de créer un espace convivial de rencontre et d'échanges entre les jeunes leaders de la société civile, en vue de répondre aux besoins de la communauté. Et, aussi d'accompagner les autorités locales dans le développement de la province du Ouaddaï.



Lançant, les activités de la Coordination des organisations de la société civile du Ouaddaï, le préfet du département de Ouara, Achafi Abbo Issa, a salué la mise en place de cette plate-forme dans la province.



C'est pourquoi, il a exhorté toutes les organisations affiliées à la COSCO de respecter les règles qui régissent la coordination. Il a enfin rassuré les membres de cette organisation de l'accompagnement de l'administration locale à bien mener leurs activités. Il faut noter que la COSCO a été créée le 07 juin 2024 à Abéché, et regroupe 37 associations actives.