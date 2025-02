Tchad : à Abéché, la Fondation Chamsal-Houda forme les femmes transformatrices de viande

La Fondation Chamsal-Houda pour le développement humain et le bien-être social, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a lancé ce 25 Février 2025 à Abéché, un atelier de renforcement des capacités au profit des femmes et actrices de transformation et commercialisation de la viande dans la province du Ouaddaï.



C'est le délégué du commerce et de l'industrie du Ouaddaï qui a lancé les travaux. Au total, 40 femmes de différents groupement venus du département de Djourf-Alahmar, d'Assoungha, d'Abouguoudam et de Ouara prennent part à cet atelier de formation. L'objectif est d'amener les femmes à maîtriser les bonnes pratiques d'hygiènes, les techniques de transformation de la viande et l'étiquetage de communication.



La coordinatrice de la Fondation a Chamsal-Houda a souhaité la bienvenue aux participantes et elle les a exhortés d'être attentifs afin d'en tirer profit.la présidente de la Fondation, Mme Chamsal-Houda Abakar Kadadé, a loué le partenariat de la Fondation et le PNUD et d'ajouter que cette initiative de la Fondation va moderniser les anciennes pratiques afin de booster l'économie de la province.



La représentante du Programme des Nations Unies pour le développement, Koumgkessel Mady a réitéré la disponibilité de son institution pour accompagner les femmes transformatrices de viande afin de relever les défis.



Ouvrant les travaux dudit atelier, le délégué provincial du commerce et d'industrie du Ouaddaï, Taha Hassan Baba a salué la vision de la Fondation Chamsal-Houda et son partenaire, qui selon lui entre en droit ligne avec la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle, a-t-il conclu. Il convient de rappeler que cet atelier durera 3 jours.