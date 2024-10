Tchad : à Abéché, la Journée mondiale de l'alimentation célébrée en différé par la FAO et le PAM

Le ministère de la Production et de la Transformation agricole, en collaboration avec l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM), a célébré en différé ce jeudi 24 octobre 2024 à Abéché, la Journée mondiale de l'alimentation édition 2024.



C'était à travers une cérémonie organisée dans la salle du gouvernorat du Ouaddaï. C'est le sous-préfet d'Abéché rural, Maki Ahmat Koubar représentant le gouverneur qui a présidé la cérémonie. Placée sous le thème, « droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur ».



Cette Journée a pour objectif de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. C'est dans cette optique que le gouvernement du Tchad et ses partenaires, en l'occurrence la FAO et le PAM, organisent cette cérémonie pour témoigner de leur reconnaissance envers les agriculteurs ayant contribué pour la lutte contre la famine dans le Ouaddaï.



La déléguée provinciale de l'Agriculture du Ouaddaï, Sadié Khamis a rappelé l'importance de cette Journée, avant de solliciter l'implication de toutes les couches sociales, afin de travailler main dans la main, pour une bonne production, et à pouvoir faire face à l'insécurité alimentaires dans le Ouaddaï.



Pour sa part, le chef d'antenne Est de la FAO, Adoum Seid Gamané, a indiqué que son organisation travaille avec les producteurs et les autorités locales, afin d'étendre la production sociale et l'inclusion économique aux personnes les plus vulnérables.



Officiant la cérémonie, le sous-préfet d'Abéché rural, Maki Ahmat Koubar a précisé que la Journée mondiale de l'alimentation a été célébrée cette année au moment où le Tchad en général, et la province du Ouaddaï en particulier, accueille plus d'un million de réfugiés et retournés qui souffrent de l'insécurité alimentaire et des effets des conflits.



Pour le sous-préfet Maki Ahmat koubar, aujourd'hui, il y a environ 783 millions de personnes sont confrontées à la faim dans le monde, en raison des conflits, des chocs climatiques et de ralentissements économiques.



Il faut signaler qu'après la cérémonie, la délégation s'est rendue à Tendou, située à 5 km de la ville d'Abéché, pour visiter un site de récolte appuyé par le PAM et les organisations humanitaires.