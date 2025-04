Tchad : à Abéché, la délégation sanitaire du Ouaddaï annonce des cas de suspicion de méningite

Dans une déclaration faite ce mercredi, 30 avril 2025, le délégué provincial de la Santé publique du Ouaddaï, Dr Abdelmahmoud Chêne a annoncé une suspicion des cas de méningite dans quelques localités de la province du Ouaddaï.



Selon lui, déjà quelques cas ont été enregistrés à Amlayouna, Farchana et d'autres localités. Suite à cela, quelques prélèvements ont été effectués par le technicien sur des personnes touchées, puis envoyer à Ndjamena pour le diagnostic avant la confirmation si c'est la méningite ou pas.



Le délégué sanitaire du Ouaddaï, Dr Abdelmahmoud Chêne, lance un appel à toute la population de prendre des précautions nécessaires pour éviter la maladie et en cas des signes de cette maladie, la personne devrait se rapprocher au centre de santé le plus proche.



Le délégué provincial de la Santé publique du Ouaddaï a enfin souligné que le ministre de la tutelle a rendu public un communiqué de presse annonçant un certain nombre de mesures de prévention, par rapport à la forte chaleur. C'est pourquoi il exhorte la population au respect strict de ces mesures pour éviter certaines maladies à caractère épidémique.