Tchad : à Abéché, la distribution gratuite de masques s'intensifie

Le Réseau des jeunes pour le développement du leadership au Tchad (RJDLT) a procédé jeudi matin à Abéché, à la distribution de masques au marché central, au marché de Tchouri, aux dispensaires Taïba et Ahmad Al Badawi, ainsi que de porte-à-porte.



Le point focal du RJDLT à Abéché a également distribué un nombre important des masques aux journalistes de la station Onama Abéché.



La lutte contre la Covid-19 préoccupe les associations et les organisations des jeunes de la place.



Pour le président du RJDLT, Moustapha Mahamat Saleh Hamadi, par ce geste, son organisation veut soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus.



Moustapha Mahamat Saleh Hamadi a rappelé les différentes réalisations du Réseau des jeunes, notamment l'organisation d'une formation en entrepreneuriat et santé de reproduction au profit de 200 jeunes de la ville d'Abéché.



Le sous-directeur de la station Onama Abéché, Ahmat Daoud Adam, s'est réjouit de l'acte posé par le RJDLT.



Il a demandé aux membres dudit réseau d'intensifier leur campagne de distribution des masques dans la brousse au profit du monde rural. Il a enfin réitéré la disponibilité de son institution à œuvrer pour conscientiser la population sur les dangers de la pandémie.