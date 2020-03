Tchad : à Abéché, la famille Ourada fait bloc mais appelle à cesser les insultes

Les femmes de la famille Royale et leurs alliées se sont réunies ce jour dimanche 15 mars 2020 à la résidence familiale à Abéché. Elles ont adressé un message de remerciement à l'endroit de la population du Ouaddaï-géographique, ainsi qu'à tous ceux qui de près ou de loin les ont soutenus pendant et après la descente musclée des forces de l'ordre le 29 février dernier ayant fait deux morts et plusieurs blessés.



La famille Royale garde toujours sa position de départ et refuse de céder le Palais et la résidence famille.



Par ailleurs, la famille Royale s'indigne des injures proférées par une tierce personne à l'encontre du chef de l'État et de la Première Dame à travers un enregistrement vocal qui circule.



Doumtané Brahim Ourada et Rakhié Sanoussi Ourada condamnent cet acte qui est contraire aux us et coutumes de la région et appellent les sœurs à cesser les injures sur les réseaux sociaux.



Le nouveau sultan Chérif Abdelhadi Mahdi sera intronisé jeudi 19 mars 2020, a annoncé le haut comité chargé de l'organisation.