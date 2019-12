Tchad : à Abéché, la mosquée Darasalam de nouveau fréquentée après une réconciliation

Un vendredi pas comme les autres à Abéché. La mosquée Darasalam, désertée il y a quelques mois par la population, est de nouveau fréquentée par les fidèles musulmans suite à une réconciliation. Auparavant, seulement deux à trois fidèles venaient accomplir leur devoir religieux. Ce qui n'est plus le cas désormais.



Ce vendredi, une rencontre a eu lieu au sein de la mosquée, en présence notamment du maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, du sultan du Dar Ouaddai, Chérif Abdelhadi Madhi et d'autres personnalités.



Le délégué du 7ème arrondissement, Moussa Abdelkérim Issa, a remercié la délégation qui a fait le déplacement pour cette circonstance. Pour lui, c'est grâce à la volonté du sultan "qui a dit dès son arrivée qu'il est sultan du Ouaddai et non d'une communauté", incitant à la réconciliation et à privilégier le vivre ensemble au sein de la population.



"Nous les populations, en sommes contentes. Avant ont priait à deux voir trois personnes, Dieu merci, aujourd'hui la mosquée est pleine grâce à la volonté du sultan de voir ses citoyens vivre en harmonie", affirme Abdallah Niguir.



Hassan Ali Adam explique qu'il est très content de voir un peuple s'unir. "C'est aussi grâce à la réconciliation prônée par le président de la République. Je suis dans une pirogue qui veut chavirer mais Dieu merci nous avons pu maîtriser grâce à Dieu. Nos frères qui ont accepté de nous rejoindre, que cela soit comme avant et dans des bonnes conditions", indique-t-il.



Le représentant du conseil des affaires islamiques du Ouaddai, cheikh Ibrahim Chekhadine demande à la population d'être unie. "Ne vous divisez jamais, restez comme un seul homme", souligne-t-il.



"Vous êtes tous des oulémas, des memorisateurs du saint Coran, la division n'est pas bonne. Évitez les querelles, évitez de prendre la parole par ci par là, cela n'apporte que des problèmes. De nos jours, une personne peut rester vous parler comme si elle est avec vous, et s'en va de l'autre côté de la même manière. Faites très attention avec ce genre de personnes qui sèment la zizanie entre les citoyens. Nous sommes dans la maison de Dieu, si nous voulons la paix du cœur, retournons toujours à lui", explique-t-il.



Pour lui, "sauf nos bienfaits sur cette terre peuvent nous rapprocher de Dieu le jour J. Nos frères qui ont pensé à cette réconciliation, c'est une très bonne chose". Il a toutefois déploré le comportement des fidèles qui "lisent le Coran et ne mettent pas en pratique."



Le sultan du Dar Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Madhi s'est réjouit de voir toute la population du 7ème arrondissement accomplir son devoir religieux dans cette mosquée. De son avis, "la province du Ouaddai est reconnue dans l'histoire comme un État où toutes les couches sociales du pays vivaient en harmonie."



"Je ne suis pas sultan d'une communauté mais pour toutes les communautés vivant dans le grand Ouaddai reconnu pour son hospitalité légendaire sans distinction de religion", souligne Chérif Abdelhadi Mahdi, rappelant que son objectif est de réconcilier tous les fils et filles de cette province à vivre dans la paix et la concorde nationale. "Ma porte est ouverte à tous, nuit comme jour."



Le sultan exhorte la population à s'entraider entre voisins, dans le bonheur comme dans le malheur, pour avoir une paix durable dans la province du Ouaddai.