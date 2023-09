Tchad : à Abéché, la société civile en grogne contre la hausse du coût de transport interurbain

Suite au communiqué de presse publié le mois dernier concernant l'augmentation du prix du transport Abéché - N'Djaména, la Plateforme des Organisations de la Société Civile de la Province du Ouaddaï (POSOC/PO) constate avec regret l'absence de solution jusqu'à présent. La plateforme déplore le silence complice des responsables du secteur du transport sur cette question et le condamne fermement.



Dans ce contexte, la plateforme souhaite informer le public, tant au niveau national que local, qu'en dépit des mesures prises par les autorités locales pour réduire le prix du transport Abéché - N'Djaména, les responsables des agences de voyage maintiennent un tarif de vingt-cinq mille (25 000) FCFA, défiant ainsi l'autorité de l'État.



Face à cette situation, la POSOC/PO appelle la population à soutenir cette cause commune en incitant les voyageurs à suspendre temporairement leurs déplacements en signe de protestation contre ce prix excessif. Plus précisément, la POSOC/PO invite les citoyens à observer deux (2) jours de grève des voyages, les jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2023. Tout en demeurant calmes et vigilants, nous tenons à rappeler aux spéculateurs que cette opération sera renouvelée jusqu'à ce que le prix du voyage soit réduit.



En outre, la plateforme encourage les commerçants et les entrepreneurs de la province à investir dans le secteur du transport, afin de favoriser la concurrence et de permettre aux voyageurs de se déplacer plus facilement et à un coût abordable à l'intérieur du pays. Cette démarche contribuera indéniablement au développement économique du pays.