Tchad : à Abéché, lancement de la 8ème édition de la Semaine de l'entrepreneuriat

Ce lundi 18 novembre 2024, le représentant du gouverneur de la province du Ouaddaï Madjambay Djasra a procédé à Abéché, au lancement officiel de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, édition 2024. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est tenue à l'hôtel trois étoiles d'Abéché. Cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat la 8ème édition du genre est célébrée sous le thème : « entrepreneuriat pour tous ».



Cette Semaine constitue une opportunité unique de transformer les idées en actions, le rêve en projet concret et les initiatives en réussite durable. La présidente du comité d'organisation, Dr Roumane Moukhtar Moussa a signifié qu'au cours de cette Semaine plusieurs activités seront organisées afin d'inciter les jeunes à l'entrepreneuriat. Pour sa part, le 3ème adjoint au maire Daoud Doungous Taguilo a remercié les organisateurs pour le choix de la ville d'Abéché d'abriter cette édition.



La coordinatrice de l'ONG du réseau des jeunes pour le développement au Tchad Mme Macka Cherif Mahamat, a tout d'abord rappelé le but recherché à travers cette Semaine qui selon elle, permet d'offrir un cadre d'épanouissement aux jeunes en leur fournissant des opportunités nécessaires pour créer un changement positif dans leur communauté et stimuler l'esprit entrepreneurial, a-t-elle déclaré.



La représentante de l'UNFPA Halimata Awoudou a fait savoir que le thème de l'édition 2024, reflète l'engagement de bâtir un Tchad ou l'innovation et l'inclusion et la solidarité, sont au cœur de la croissance économique et du développement social.



Lançant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat à Abéché, le représentant du gouverneur du Ouaddaï Madjambaye Djasra a loué les initiatives de l'ONG le réseau des jeunes s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement de la 5ème République en matière de formation et réinsertion sociale.



Il faut noter la cérémonie du lancement a été marquée par la présentation d'un sketch théâtral relatif à l'avantage de l'entrepreneuriat en milieu jeune.