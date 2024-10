Tchad : à Abéché, lancement du projet de renforcement de capacités des ONG tchadiennes de l'Est

Le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, représentant le gouverneur de la province du Ouaddaï, a procédé ce 31 octobre 2024, la cérémonie de lancement du projet de renforcement des capacités des ONG tchadiennes de l'Est. C'était à l'hôtel trois étoiles d'Abéché.



L'ambassade de France au Tchad, en partenariat avec l'Agence de développement économique et social (ONG ADES), lance un programme de deux années 2024-2025, pour renforcer les capacités et soutenir les actions des organisations de la société civile du Ouaddaï, autour des pôles urbains d'Abéché et d'Adré, en faveur de l'automatisation et de la cohésion sociale.



Ce nouveau programme de coopération, qui s'étendra de 2024-2025 a trois priorités : le développement local avec la création d'opportunités économiques pour les jeunes sans emploi et les femmes ; la promotion de la paix ; et le renforcement, la structuration et la mise en réseau du tissu associatif.



Pour répondre à ce programme, l’on a fait de l'ancrage local des projets sélectionnés, un pilier central de cette initiative, de façon concertée et objective. Ainsi l’on a choisi de soutenir cinq projets portés par les ONG tchadiennes, parmi les plus dynamiques et prometteuses : la Plateforme des organisations de la société civile d'Abéché (POSOC) ; l'Association féminine pour le développement (ASFED) ; Guera touristique ; Action Humanitaire Africaine (AHA) ; et la Ligue Tchadienne des Droits des Femmes.



Ces associations ont su développer des projets en lien direct avec les besoins et aspirations des communautés, en parfaite collaboration avec les autorités.



Que ce soit dans les domaines de l'entreprenariat, de la formation professionnelle, de la valorisation des ressources naturelles et de l'artisanat traditionnel, ou encore de la valorisation des ressources naturelles et de l'artisanat traditionnel, la promotion de la paix, chacune de ces initiatives incarne la volonté de créer des solutions durables et adaptées au contexte, en impliquant les forces vives du territoire.



Pour le directeur général de l'ONG ADES, Abdelkerim Tahir Arrim, il a souligné que ce projet répondra aux urgences des populations, à travers de petites initiatives visant à renforcer leur résilience.



Quant au conseiller à la coopération et d'action culturelle, directeur de l'Institut français, Benjamin Weisz a souligné que leur ambition est claire : il s'agit d'accompagner les efforts de résilience des populations d'Abéché et d'Adré, face aux défis de la province, qu’ils soient économiques, environnementaux ou sociaux.



Présidant la cérémonie, le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, représentant le gouverneur, a remercié l'ambassade de France pour ses nombreuses réalisations dans le domaine des projets sociaux en faveur de la jeunesse. Il a également encouragé les jeunes à s'engager activement dans le développement de la ville d'Abéché.



Enfin, Mahamat Saleh Ahmat Adam a exprimé l'espoir que ce projet ait des répercussions significatives sur la vie des habitants.