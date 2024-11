Tchad : à Abéché, le HCDH forme les leaders des OSC sur la lutte contre les discours de haine

Les leaders des différentes organisations de la société civile du Ouaddaï sont en formation depuis ce jeudi 14 novembre 2024, à l'ADETIC d'Abéché. C'est le directeur du cabinet du gouverneur de la province, Madjambay Djasra, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette formation.



Cet atelier de deux jours regroupe une trentaine de jeunes qui sont des leaders des différentes organisations de jeunes et des femmes du Ouaddaï. Cette formation a été organisée conjointement par la Coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement au Tchad, le Haut-commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'homme, et le Fonds des Nations-Unies pour la consolidation de la paix.



Pour Houloulou Nathan Koukouaré, secrétaire général adjoint de la Coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement au Tchad (CONAJEPDT), cette formation vise à outiller une trentaine d’organisations de la société civile du Ouaddaï, à s'approprier de cette thématique phare sur le droit de l'homme, le vivre-ensemble et la lutte efficace contre le discours de haine sur les réseaux sociaux, et en dehors.



Il a précisé aussi que cette formation, appuyée par le Haut-commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'homme, sensibilise les leaders des OSC pour être des relais et des ambassadeurs des valeurs d'une société juste, et qui concourent à la paix.



Lançant les travaux, le directeur du cabinet du gouverneur Madjambay Djasra a loué l'initiative de la Coordination qui selon lui, cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités du pays en matière des Droits de l'Homme et la lutte contre la violence basée sur le genre.



Pour lui, cet atelier va, sans nul doute, contribuer à porter ces politiques au-delà des attentes sur la consolidation de la paix et le vivre-ensemble.