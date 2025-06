Tchad : à Abéché, le HCDH renforce les capacités des FDS et les OSC sur la protection des droits de l'homme

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui a procédé ce 09 juin 2025 à Abéché, au lancement des travaux de la session d'échanges pour le renforcement de la collaboration entre acteurs judiciaires, forces de défense et de sécurité (FDS) et organisations de la société civile (OSC), pour la protection des droits de l'homme dans l'administration de la justice.



Cette session est organisée par le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH). A cette occasion, les locaux de l'ADETIC d'Abéché ont servi de cadre à cette activité qui vise de façon spécifique à rappeler les principes de base de la procédure pénale en identifiant les rôles et responsabilités de chaque acteur, identifier les causes des difficultés de collaboration entre les acteurs impliqués et dégager les approches de solutions pour faciliter une meilleure collaboration.



Lors de son discours, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui a relevé que la promotion et la protection des droits de l'homme demeurent au cœur des préoccupations du gouvernement.



Prennent part à cette session d'échanges, les magistrats, les avocats, les forces de défense et de sécurité (Police, Gendarmerie, GNNT, militaires et Police judiciaire), les ONG/Association de défense des droits de l'homme etc. Cette formation est placée sous le thème : Principes de base de la procédure pénale, rôles et responsabilités des acteurs impliqués.



Les échanges autour de ce thème ont permis de discuter dans un climat convivial, des causes et conséquences des difficultés de collaboration, et dégager des approches de solutions pour remédier à la solution.