Tchad : à Abéché, le HCR renforce les capacités des acteurs humanitaires sur la lutte contre les abus sexuels

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a organisé ce mardi 25 février 2025, un atelier de formation au profit des acteurs humanitaires.



Cet atelier vise à informer ces acteurs sur les conséquences des exploitations et abus sexuels au sein des populations vulnérables. Cette formation de deux jours a pour objectif de lutter contre l'exploitation et les abus sexuels. Le coordonnateur de la plateforme des ONG nationales, Mahamat Hissein Kittir, a salué l'initiative du HCR pour l'organisation de cet atelier.



Patrice Ahouansou, coordinateur principal de la situation du HCR pour l'Est, a souligné que les acteurs humanitaires ont besoin d'être formés, car ils sont en contact permanent avec les réfugiés, qui ont d'énormes besoins. Cette situation peut exposer les réfugiés à des risques d'exploitation et d'abus sexuels.



Lançant l'atelier, Abakar Mahamoud, représentant de la Commission Nationale d’Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR), a invité les participants à suivre avec attention les modules qui seront développés au cours de cette formation.