Tchad : à Abéché, le PRAPS2 remet des chèques aux promoteurs des différentes chaînes des valeurs

Le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Madjambaye Djasra a procédé ce jeudi 13 février 2025, une cérémonie officielle de signature de convention de financement des sous-projets innovants, et la remise des chèques aux promoteurs des groupements et fédérations œuvrant dans la province du Ouaddaï, sur les différentes chaînes des valeurs.



La remise de ces chèques de financement de sous-projets s'inscrit dans le cadre du Projet Régional d'appui au pastoralisme au Sahel au Tchad (PRAPS2), en vue de renforcer les chaînes des valeurs agropastorales. Le coordinateur national de l'ONG, Organisation humanitaire pour le développement local (OHDEL), Mahadine Mahamat Sabour, a remercié les autorités et le PRAPS2 pour leur appui multiforme.



Selon lui, il permet d'accompagner les acteurs des agro-pastoralismes dans la modernisation et la valorisation de leur filière. Le directeur du développement des filières animales du ministère de l'Elevage, Mahamat Idriss Choua, a dit que l'élevage occupe une place importante dans notre pays. Il a ensuite salué l'engagement du gouvernement qui place l'élevage au cœur dans ses priorités.



Le représentant du coordinateur du Projet Régional d'appui au pastoralisme au Sahel au Tchad, Samba Mathias Odindo a souligné que ce financement traduit l'engagement du gouvernement de soutenir concrètement l'insertion socioprofessionnelle des jeunes et des femmes.



En remettant les chèques aux bénéficiaires le directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Madjambaye Djasra a salué l'initiative du PRAPS pour avoir choisi le Ouaddaï pour entamer cette phase dudit projet. Pour lui, le développement de l'élevage entre en droite ligne du gouvernement du Tchad. Il faut noter qu'au total 13 organisations exerçant dans les différentes chaînes des valeurs ont bénéficié de plus 199 millions FCFA.