Tchad : à Abéché, le délégué général du gouvernement du Ouaddaï visite des stations-service

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, le général Ismaël Yamouda Djorbo, a effectué ce matin une visite dans quelques stations-service de la ville d’Abéché. Il a été accompagné dans cette visite par ses proches collaborateurs civiles et militaires de la place.



La visite du Délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, le général Ismaël Yamouda Djorbo dans les différentes stations-service de la place vise à évaluer la situation et comprendre les difficultés auxquelles les habitants sont confrontés en matière d'approvisionnement en carburant.



Au cours de la visite le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï a échangé avec les pompistes gérants de stations-service, motocyclistes et automobilistes. Des échanges qui lui ont permis d'apprécier la situation préjudiciable aux usagers dont les activités sont perturbées par cette rareté du carburant.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï le Général Ismaël Yamouda Djorbo a, au cours de la visite, laissé entendre que la pénurie du carburant a des répercussions réelles sur la vie quotidienne des citoyens.



À cet effet, il a demandé aux acteurs du secteur de respecter les consignes émises par l'ARSAT, afin d'assurer une distribution équitable et transparente du carburant pour que les stations-service fonctionnent sans contretemps.



Le général Ismaël Yamouda Djorbo a enfin plaidé auprès des plus hautes autorités du pays en vue de l'augmentation des citernes de carburant pour la province du Ouaddaï. Au cours de la visite, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï s'est arrêté auprès de quelques vendeurs d'essence au bord du goudron. Il a accordé à ces derniers un délai d’une semaine pour diminuer le prix du litre.