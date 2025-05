Tchad : lancement officiel des activités de l'APEA

Dans le cadre de ses activités, l’Association pour la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi en Afrique (APEA), a lancé officiellement ses activités ce 21 mai 2025. Cet événement s'est déroulé au CEFOD.



L'APEA est constituée présentement de 19 pays africains répartis comme suit : 2 pays arabophones ; 3 pays anglophones ; 13 pays francophones ; 1 pays lusophone.



Dans sa déclaration, Dr Anne Nicole Massa Pambé, la présidente du Conseil d'Administration souligne que la mission principale de L'APEA consiste à lutter contre l'immigration clandestine, en finançant les projets des jeunes, femmes et personnes vulnérables correspondant aux besoin contemporaine du continent. Elle lance un appel à l'endroit de tous les représentants accrédités par la coordination de travailler avec abnégation, et de ne pas trahir la confiance placée en eux par tous les membres de l'APEA.



En ce jour marquant le lancement officiel des activités de l'APEA, le coordonnateur international Doutoum Ousman Yousouf tient à remercier l'assistance en ligne et en présentiel, d'avoir répondu honorablement à leur invitation, malgré leurs multiples occupations.



Doutoum OusmanYousouf précise qu’après d'analyses approfondies et des longues études sur le développement de l'Afrique dans sa diversité économique, culturelle et sociale, il ressort que les besoins contemporains en terme d’entrepreneuriat et d'emploi sont homogènes.



Et ce, en conformité avec l'Agenda 2063 de l'Union Africaine et des 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est pourquoi, de concert avec divers pays africains, il a pris la titanesque initiative de créer un cadre commun œuvrant dans l'APEA, afin de solutionner les crises relatives au manque d'emploi dans le continent.



L'initiative portant sur 10.000 000 emplois mise en œuvre constitue un rempart d'une émigration clandestine caractérisant la fuite de la main-d'œuvre hors continent, l'enrôlement des jeunes dans des nébuleuses armées, et la mort des jeunes, femmes et enfants dans la méditerranée. A travers cette initiative, ils ont établi 5 programmes sur la base desquelles leurs projets seront axés.



Il s'agit de :

Programme Retour à la Terre pour le Développement (PRATD) qui met l'accent sur le développement de l'agriculture par des moyens technologiques novateurs afin d'assoir une sécurité alimentaire dans le continent africain;

Programme ma Formation, Mon Emploi qui consiste à former la jeunesse africaine sur divers métiers et/ou corps de métiers professionnels ;

Programme mon Entreprise ma Start-Up qui s'adresse à tous les jeunes entrepreneurs africains ambitieux, capables de façonner leur destin avec témérité et résilience, en créant leurs propres entreprises pour s'autonomiser et créer de la richesse ;

Programme Entrepreneuriat Féminin en Afrique qui s'appesantit sur l'autonomisation de la femme africaine via l'entrepreneuriat ;

Programme d'Entreprendre pour un Meilleur climat en Afrique (AMCA), correspondant à la lutte contre la désertification et le changement climatique, à travers des projets d'afforestation et de transformation des déchets en énergie renouvelable.



Le fondateur et coordinateur, Doutoum Ousman Yousouf, lance un appel solennel à tout partenaire fiable aspirant au développement de l'Afrique, de les appuyer financièrement pour l'atteinte de cette mission.