Tchad : à Abéché, le ministère des Transports suspend l’agence Abou Hamama

La délégation conduite par la ministre des Transports et de la Sécurité routière, composée des cadres de son département et ceux du ministère des Infrastructures, ainsi que le gouverneur de la province du Ouaddaï, s’est rendue à la gare routière d’Abéché pour échanger avec les responsables des agences de voyage.



Suite à la visite, une rencontre s’est tenue avec tous les acteurs du transport interurbain (la ministre des Transports, les cadres du ministère et ceux des infrastructures, les syndicats des transporteurs interurbains et urbains, les responsables des agences, les forces de sécurité.



A l’issue de cette importante rencontre, dix recommandations ont été adoptées : revoir le système de délivrance des documents de transports (permis de conduire, fiche technique et les conditions d’obtention d’agrément) ; faire un contrôle au départ de tout véhicule sur les lieux d’embarquement prévus le long des trajets ; mettre en place un système de contrôle inopiné à l’effet de pénaliser tous les contrevenants sur la législation sur les axes nationaux ; exiger la limitation des vitesses maximales des bus selon les endroits en tenant compte des panneaux de signalisation ; suivre et évaluer les entreprises agréées pour le transport interurbain des personnes pour une meilleure amélioration des conditions de voyage et de la sécurité routière à travers un comité spécial de normalisation du système des transports ; procéder au retrait d’agrément de toutes les agences de transport qui ne respectent pas leurs obligations ; interdire les véhicules dotés des systèmes lumineux modifiés non règlementaire ; réactiver la commission nationale de sécurité routière ; mettre en place un système de rotation des chauffeurs de bus dans les grandes agglomérations ; aménager les aires de repos le long des routes nationales bitumées.



Par ailleurs, le ministère des Transports et de la Sécurité routière a pris deux mesures immédiates à savoir : la suspension provisoire de l’agence Abou Hamama et l’interdiction de circulation des bus pendant la nuit.