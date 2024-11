Tchad : à Abéché, les animateurs de jeunesse de 5 provinces formés sur le leadership féminin

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et du Leadership entrepreneurial organise depuis ce mercredi, 20 novembre 2024, à l'Ecole normale d'instituteurs bilingue d'Abéché, une session de formation de renforcement des capacités au profit des animateurs de jeunesse sur le leadership féminin, le suivi évaluation et l’entreprenariat dans la zone du projet SWEED.



C’est à l'intention des animateurs de la jeunesse, venus de 5 provinces, notamment : le Mandoul, le Guera, le Bahar Elgazel, l'Ennedi Ouest et le Ouaddaï.



La directrice adjointe de la jeunesse au sein du ministère de la Jeunesse, par ailleurs point focal du projet SWEED, Khadidja Abdramane Koko, a souhaité la bienvenue aux participants, avant de faire un bref aperçu sur le projet SWEED qui touche la question des jeunes filles en matière de l'automatisation.



Lançant les travaux de l'atelier, le délégué provincial en charge de la Jeunesse du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a indiqué que le but de cet atelier est de rendre aptes les animateurs à accompagner les jeunes filles bénéficiaires du projet SWEED dans leurs provinces respectives.



Il a enfin exhorté les participants à être assidus et participatifs, afin de tirer profit de cette importante formation qui cadre avec la question des jeunes bénéficiaires du projet SWEED.