Tchad : à Abéché, les conseillers provinciaux et communaux installés

La salle de réunion du gouvernorat du Ouaddaï a servi de cadre, ce 27 février 2025, à une cérémonie officielle d'installation des conseillers provinciaux et municipaux des quatre départements de la province, à savoir Ouara, Assoungha, Abougoudam et Djourouf Ahmar.



La cérémonie a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismail Yamouta Djarbo. Elle a également vu la présence des autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles de la province. L'installation des conseillers marque une étape clé dans l'histoire démocratique du Tchad.



Désormais, le développement local se fera à la base, et sous la houlette des élus. Au total, 12 conseillers provinciaux et 72 conseillers municipaux ont été installés.