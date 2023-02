Tchad : à Abéché, les élèves ont été sensibilisés à l'hygiène alimentaire par ADEHEUS

Cela s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation planifiée par l'ONG à travers tous les établissements de la province.



Les membres de l'organisation ont pris la parole tour à tour pour expliquer aux élèves du collège et du secondaire les bonnes pratiques d'achat et de consommation des nourritures pendant la récréation.



Le coordinateur de l'ONG ADEHEUS, Hamza Mahamat Haroun, a indiqué que l'objectif de cette caravane est de rappeler aux femmes vendeuses de nourritures dans les écoles de bien conserver les aliments et de protéger ceux-ci des poussières et des insectes, en veillant notamment à bien laver les tasses avant de les livrer aux élèves.



Abakar Oumar Bello, membre de l'ONG, espère que cette séance de sensibilisation sera appliquée à la lettre par les bénéficiaires.



Le directeur du CEG, Habib Yakhoub Djoubal, et le Proviseur de l'institut des sciences islamiques d'Amsiego, Amir Adamou Noh, ont remercié les membres de l'ADEHEUS d'avoir choisi leur établissement afin de sensibiliser les élèves et les vendeuses de nourritures à bien respecter les règles d'hygiène. Ils ont également assuré qu'ils continueraient à sensibiliser les élèves pour une vulgarisation totale. Il faut rappeler que la remise des tables aux femmes vendeuses a mis fin à cette activité.