Tchad : à Abéché les enseignants chercheurs formés sur la nutrition par le projet Format-NUT

projet Format-NUT, a été ouvert ce mardi,28 mai 2024 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. La formation concerne les enseignants chercheurs de l'Université Adam Barka d'Abéché, et ceux de l'Institut national des sciences et techniques d'Abéché, et d'autres venus de Biltine, en plus de quelques représentants des centres de santé venus du district d'Abéché.



C'est la vice-présidente, chargée des enseignements à l'université Adam Barka d'Abéché, Dr Mbaguedjé Diondoh Sandrine, qui a donné le coup d'envoi des travaux, dans la bibliothèque de l'Unaba, qui se déroulent du 28 au 1er juin 2024.



L'objectif recherché, à travers ses assises par le Format-NUT, vise à renforcer les capacités des enseignants pour permettre de transmettre, de manière efficace, les connaissances en nutrition aux futurs cadres du pays, et à travers eux, toute la population.



Le secrétaire général de l'Université Adam Barka d'Abéché, Dr Issa Justin Laougué a, au nom de toute la communauté universitaire, souhaité la cordiale bienvenue aux participants à l'atelier de formation des enseignants en nutrition. Il a ensuite exprimé sa profonde gratitude au consortium Format-NUT, sans lequel la présente assise n'aura pas lieu.



Lançant les travaux de cet atelier, la vice-présidente chargée des enseignements de l'Université Adam Barka d'Abéché, Dr Sandrine Mbaguedje Diondoh a indiqué que cet atelier offre l'occasion pour renforcer les capacités des participants venus des différentes institutions universitaires de Biltine et d'Abéché.



Elle a enfin invité les participants d'être attentifs et assidus, afin de bénéficier de cette formation. Il faut noter que cette formation, financée par le projet Format-NUT, s'inscrit dans le cadre du programme de sécurité alimentaire au Tchad.