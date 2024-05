Tchad : à Abéché, les nouveaux triplés reçoivent l’assistance des bonnes volontés

Les nouveaux triplés nés au CHU d'Abéché continuent de recevoir d'assistance de bonnes volontés, suite à l'accouchement de la jeune mère, dans la nuit du 27 mai 2014, âgée de 25 ans à la maternité du centre hospitalier et universitaire.



Ainsi, les membres de l'Association des jeunes élèves et étudiants ressortissants du Dar Tama résidant à Abéché, conduits par leur président, Cherif Ahmat Cherif, sont allés ce 29 mai, pour assister les parents de ces nouveaux nés, avec une enveloppe.



Très ému par ce geste le papa des bébés a remercié les membres de l'association, pour leur assistance financière.



Il faut noter que les parents de ces nourrissons ont décidé de donner les noms à ces derniers respectivement Mahamat Idriss Deby Itno, Youssouf Boy et Amina Priscille Longoh.