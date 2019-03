Tchad : à Abéché, un nouveau générateur pour renforcer la production électrique

Un nouveau générateur électrique de grande capacité a été livré la semaine dernière au centre d'exploitation et de production d'Abéché de la société nationale d'électricité. Le Gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou s'est félicité de la livraison lors d'une descente au centre d'exploitation de la société nationale d'électricité.



Le matériel permettra de renforcer les besoins en énergie de la population d'Abéché qui ne bénéficie que d'une couverture électrique alternée par quartiers et sur des horaires variés.



Le chef d'exploitation du centre de la SNE d'Abéché, Rozzi Kalle, s'est réjoui de l'arrivée du générateur qui va renforcer la capacité de la ville. "D'ici une semaine, le nouveau générateur sera en marche pour réduire les délestages", a-t-il précisé.



Le Gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a rassuré les abéchois que d'autres efforts sont en cours pour renforcer la capacité énergétique de la ville. "La ville d'Abéché est devenue grande. Avant nous avions qu'un seul groupe qui n'est pas de capacité suffisante pour fournir la ville de manière générale. Aujourd'hui, le Gouvernement a envoyé un autre groupe. C'est un soulagement pour la ville", a expliqué le Gouverneur.



Ramadan Erdebou a insisté sur la gestion et l'entretien des deux générateurs électriques pour éviter des pannes. Il a par ailleurs demandé au ministère du Pétrole et de l'Energie de fournir du carburant en quantité suffisante.