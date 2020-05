Tchad : à Am-TIman, des masques distribués gratuitement par la commune

Le maire de la ville d'Am-Timan, Ahmat Hassan Bremé a lancé officiellement ce mardi 19 mai, une distribution gratuite des masques de protection offerts par la Commune d'Am-Timan à la population.



La pandémie de coronavirus qui sévit au monde depuis décembre 2019, continue de faire des dégâts sur tous les plans. Pour remédier aux multiples pertes en vies humaines et les sérieuses conséquences causées par la maladie qui a touché l'ensemble de la planète, l'implication de tous est indispensable.



Ce mardi 19 mai, c'est au tour de la Commune d'Am-Timan d'entrer en action en faveur de la lutte contre la pandémie. Le nouveau maire de la ville d'Am-Timan, Ahmat Hassan Bremé a sillonné la ville pour distribuer gratuitement des masques de protection contre la maladie à des couches très exposées à la contamination au coronavirus.



Les conducteurs des mototaxis appelés communément clandomens, ceux des tricycles, les vendeuses des fruits et légumes, ainsi que d'autres personnes nécessiteuses, ont reçu des masques fabriqués localement.



« Nous avons constaté qu'il y a manque de masques et c'était ça l'objectif de la mairie. Nous avons confectionné ces masques avec les moyens propres à la mairie et vous avez constaté, nous avons distribué aux personnes nécessiteuses », a déclaré le Maire Ahmat Hassan Bremé.



Le maire de la ville a profité de l'occasion pour lancer un message à la population d'Am-Timan afin de l'exhorter au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement.