Tchad : à Amdjarass, le chef des douanes met en garde contre les détournements

Le directeur général des douanes et des droits indirects, Ousmane Adam Dicki a entamé une mission de contrôle et de supervision à Am-Djarass, dans la province de l'Ennedi Est. A la tête d'une délégation composée d'inspecteurs, du directeur des renseignements et des enquêtes et des éléments du groupement spécial des douanes, Ousman Adam Dicki a tenu ce mardi 9 avril une réunion au bureau des douanes d'Amdjarass.



Au cours de la rencontre d'échanges, le directeur des douanes a mis en garde les responsables des douanes de la ville d'Amdjarass contre les détournements des biens publics. Il a appelé les agents à se mettre sérieusement au travail et a promis de sévir en cas de non respect des instructions.



Le gouverneur de la province de l'Ennedi Est, Teguen Idibeï Berde, a expliqué que sa région connait depuis un certain temps un déficit inexplicable des recettes douanières. Il a appelé les agents des douanes à préserver les biens de l'Etat.



La mission de contrôle a été diligenté suite à un rapport de fonctionnement de la zone nord qui était dans les bureaux de la direction générale des douanes avant la nomination d'Ousman Adam Dicki. Le rapport constate de nombreuses malversations et une déperdition des recettes douanières.



Les bureaux des douanes de Kalaït et Bahaï sont également ciblés par la mission d'inspection.