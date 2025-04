Tchad : à Amdjarass, tournée de sensibilisation, de financement et d’accompagnement des jeunes et femmes

Poursuivant le même rythme de travail, le directeur de l'ONAPE Nassouradine Abakar Kessou et l'équipe qui l'accompagne, sont à Amdjarass, chef-lieu de la province de l’Ennedi-Est, et ont présenté leurs civilités au secrétaire général Taryanouba Benjamin, représentant le premier responsable de ladite province.



En cette matinée du 16 avril 2025, sous l’autorité du secrétaire général de la province, a eu lieu la cérémonie de lancement officiel des activités de sensibilisation, de financement et d’accompagnement des jeunes et femmes de la province de l’Ennedi Est.



Cet événement a marqué : le financement de 100 femmes exerçant les activités génératrices des revenus à hauteur de 20 millions, suivi d’un accompagnement en matériaux composés de table, chaise et parapluie ; l’insertion de 53 jeunes en stage de pré emploi dans le cadre du programme d’appui aux diplômés sans expériences ; la remise des kits aux coopératives féminines composés de motopompes, machines à coudre, arrosoirs en plastique, brouettes, pelles, pioches, gants, bottes, imperméables, pantalons et chemises.



Ces initiatives concrétisent l’action 41 du Programme politique présidentiel qui stipule : « Je lancerai une Initiative nationale pour l’emploi et l’autonomisation socio-économique des femmes ». Dans l’après-midi du 16 avril 2025, a eu lieu une visite d’échange avec sa Majesté Sidick Timan Deby Itno, Sultan du Dar Billiat dont l'objet est de favoriser la croissance des activités agricoles, et améliorer les conditions de vie des populations.



À l’issue de la visite, le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou a tenu une réunion de travail avec le personnel du Bureau pour la promotion de l’emploi d’Amdjarass, dans le but de donner des orientations pour la bonne marche des actions en faveur des jeunes de la province de l’Ennedi-Est.