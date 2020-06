Tchad : à Ati, des masques offerts aux élèves pour faciliter la reprise

ATI - Une équipe de la synergie des associations des jeunes pour la lutte contre le Covid-19 est en mission à Ati. L'association a pour mission de mener une campagne de sensibilisation et d'échange avec les organisations des jeunes de la province.



L'équipe est dirigée par Hadjaro Alwali, le chargé des programmes dans les provinces. Plus de 500 masques on été distribués dans les écoles.



Le proviseur du lycée Acyl Ahmat Akhabach d'Ati a affirmé que le but de la synergie est à saluer car les élèves n'ont pas suffisamment de masques afin de respecter les mesures barrières.