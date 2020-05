Tchad : à Ati, des mesures pour renforcer la distribution en eau

ATI - En cette période de gratuité de l'eau pendant six mois, accordée par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, une réunion tripartite comprenant la commune, l'exploitant du château d'eau et l'association des usagers d'eau (AUE) a été convoquée dimanche par le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah.



La rencontre vise à renforcer les capacités de production en eau potable dans la ville d'Ati. Elle a permis d'étudier avec l'exploitant l'aspect technique pour augmenter la production de l'eau, et faire face à cette surconsommation engendrée par plusieurs facteurs à savoir l'utilisation abusive de l'eau par certains concitoyens, le contournement de plusieurs branchements fermés suite au non paiement d'arriérés, et le cumul de branchements sur un conduit de petit diamètre.



Par rapport aux besoins exprimés par quelques abonnés, les techniciens du château d'eau vont réfléchir et proposer des pistes de solution pour renforcer la distribution.



Le maire de la ville d'Ati Abakar Moussa Kaïdallah, a rassuré l'assistance que l'eau du château d'Ati existe et coule bel et bien dans le réseau avant et pendant les mesures gouvernementales, malgré quelques petites difficultés constatées ça et là, qui méritent une réparation.



Le gestionnaire du château a l'autorisation d'installer un 4ème forage pour renforcer la capacité en eau.