Tchad : à Ati, des milliers de masques distribués dans les lieux de cultes, lycées et collèges

Le sous-comité provincial de sensibilisation et mobilisation contre la COVID-19 a remis 3600 masques au maire de la ville d'Ati afin de les distribuer dans les lieux de culte.



Sensibiliser la population à respecter les mesures barrières, c'est l'objectif principal du sous-comité provincial de la sensibilisation contre la COVID-19. Suite à un constat de relâchement des citoyens face aux mesures barrières dans le lieux de culte, le sous-comité provincial de sensibilisation a remis 3600 masques au maire de la ville d'Ati Abakar Moussa Kaïdallah pour les distribuer aux fidèles des mosquées, églises et aux apprenants des lycées et collèges en classe d'examen.



Dans le même sillage, l'union des femmes Al-Takatouf et la Fédération provinciale du parti RDP/Batha ont remis quelques cartons de savons et des masques aux élèves des classes d'examen.



En réceptionnant ces dons, le maire Abakar Moussa Kaïdallah s'est réjoui de la mobilisation associative et politique. Pour lui, la population doit toujours continuer à respecter les mesures barrières car la maladie est toujours là.