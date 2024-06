Tchad : à Ati, distribution des aliments pour bétail dans le département du Batha Ouest

Après le lancement officiel par le ministre de l'Elevage et de la Production animale, le 8 juin 2024 et la mise en place du comité provincial chargé de la distribution des aliments pour bétail dans le Batha, ce 12 juin 2024 à Ati, le comité a procédé à la première vague de distribution aux éleveurs et agro-éleveurs du département de Batha Ouest.



Au total, 12994 sacs des aliments seront distribués aux éleveurs et agro-éleveurs du département du Batha Ouest, à travers une méthodologie participative et inclusive, le comité a ciblé les bénéficiaires, village par village, et/ou encore le recensement des éleveurs, dans les villages et leur zone de concentration.



Le comité provincial chargé de la supervision de l'opération de distribution des aliments pour bétail, composé par un comité national comprenant des agents du ministère de l'Elevage et des Productions animales, de la Confédération nationale des éleveurs du Tchad et de la plateforme pastorale, avec l'appui des autorités locales et la force de l'ordre.



Selon le comité, l'opération de distribution a commencé dans des bonnes conditions, avec l'appui des éléments de force de l'ordre qui ont joué un rôle prépondérant dans le maintien de la sécurité autour du périmètre du site de distribution.