Tchad : à Ati, la commune à pied d'oeuvre pour les travaux d'assainissement

Après le curage des caniveaux sur une distance de quelques kilomètres de long, l'heure est au ramassage des ordures dégagées et déposées autours des canaux. Cela fut l’objet de la tournée samedi du maire de la ville d’Ati, Abakar Moussa Kaidallah, accompagné du maire 1er adjoint Assoudi Adoum, du conseiller économique du gouverneur Al Hafis Mahamat Arabi et de quelques conseillers municipaux, dans différents chantiers.



Dans la ville, tout est à pied d'oeuvre pour procéder à l'enlèvement des ordures des canaux déjà curés ; l'aménagement des grands trous à la grande route de 40 m qui mène vers le marché moderne d’Ati ;

et l'aménagement d’un nouveau canal traditionnel d’évacuation des eaux, derrière le marché moderne vers la grande carrière d’Am-abour.



Le maire demande à la population d’être respectueuse, de ne pas déverser des ordures dans les canaux et de se conformer aux valeurs citoyennes. Les travaux évoluent à 80%, selon lui.