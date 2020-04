Tchad : à Ati, le maire vient en aide au personnel hospitalier et aux malades

Dans le cadre de ses activités humanitaires, le maire de la ville d'Ati a fait un don, ce dimanche matin, aux malades et infirmiers de l'hôpital provincial d'Ati.



C'est un don composé de vivres et non vivres qui a été remis par le maire, en présence du directeur de l'hôpital et du surveillant général.



En remettant ce don, Abakar Moussa Kaïdallah, maire de la ville d'Ati, a déclaré que ce geste doit soulager un temps soit peu les personnes malades.



Profitant de l'occasion, Abakar Moussa Kaïdallah a demandé aux infirmiers de respecter les mesures prises par le Gouvernement afin de lutter contre le Covid-19.



Très ému par ce geste humanitaire, le directeur de l'hôpital provincial d'Ati, Adam Youssouf a, au nom de tout le personnel de l'hôpital et des malades, remercié le maire.



Il a estimé que le premier remède d'un malade est la nourriture, et a demandé à d'autres personnes d'emboiter le pas.