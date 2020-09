Tchad : à Ati, le préfet du Batha Ouest prend les devants pour les actions citoyennes

Le préfet du département du Batha Ouest, Mme. Fatimé Boukar Kosseï, a lancé mardi matin la journée d'action citoyenne au lycée Acyl Ahmat Akhabache et à l'école catholique association de la paix de la ville d'Ati, en présence du maire 1er adjoint et de plusieurs associations de la société civile.



Dans une période de très grande incertitude, où chacun découvre la fragilité du vivre ensemble, il est essentiel de retisser du lien social et de redécouvrir les vertus de l’action collective. C’est pourquoi la Journée citoyenne peut s’analyser comme étant une véritable fabrique de liens sociaux, indique le préfet.



En effet, chaque année les habitants d’une commune ou d’un quartier consacrent une journée pour réaliser ensemble des projets, qu’ils ont eux même proposés, dans leur commune. Cela peut aller de chantiers d’amélioration du cadre de vie, de rénovation d’équipements, de valorisation de l’histoire et du patrimoine à des projets associatifs, culturels, éducatifs ou tout simplement ludiques, souligne Mme. Fatimé Boukar Kosseï.