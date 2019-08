Tchad : à Ati, les femmes déterminées à renforcer le vivre ensemble

Le préfète du département de Batha ouest, Mme. Fatimé Boukar Kosseï et les responsables municipaux d'Ati ont tenu vendredi une rencontre au Centre de lecture et d'animation culturelle sur le thème : "La cohabitation pacifique entre différentes religions".



La maire adjointe de la ville d'Ati, Achta Hissein Grembil s'est félicité de la présence des autorités et la participation massive des femmes à la rencontre. "Cela prouve à suffisance que les femmes ont un esprit de vivre ensemble", a-t-elle indiqué.



Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah a évoqué entre autres, l'appui du gouvernement aux femmes, l'appui moral et la forte cohabitation pacifique entre elles.



Le délégué à l'action sociale a appelé les femmes à désigner celles parmi elles qui vont composer la commission d'organisation de la fête des femmes.



La représentante des femmes, Mme. Carolle a adressé ses remerciements aux autorités. Elle a fait savoir qu'il n'y a pas de différence entre les religions.



La préfète Mme. Fatimé Boukar Kosseï a clôturé la rencontre, en présisant que cette initiative ne vise pas seulement à réunir les femmes puis se séparer, mais a un objectif bien défini. Elle a développé plusieurs points essentiels, notamment l'importance de la cohabitation pacifique entre les femmes de la province, l'unité entre elles, l'idéologie du développement de différents groupements féminins.



"Les tchadiens sont unis comme leur drapeau et doivent développer l'esprit du vivre-ensemble sur tous les plans : religieux, économique et social", selon elle.



S'exprimant en français, arabe et Sara, elle a également évoqué la question de l'insertion des femmes dans les différents secteurs du développement.