Tchad : à Ati, prestation de serment des membres de la commission électorale communale

La nouvelle composition de la commission électorale indépendante (Céni) communale de la province du Batha est désormais en place. Une cérémonie de prestation de serment de ses nouveaux membres a eu lieu mardi devant le Tribunal de grande instance (TGI) d'Ati.



Au total, 115 personnes issues de trois départements de la province du Batha (Batha Ouest ; Fitri ; Wadi Rimé) ont prêté serment, en présence du gouverneur de la Province du Batha.



L'audience a débuté par la lecture des procès verbaux de désignation faite par le greffier en chef, suivie du réquisitoire du Procureur Général Mahamat Ourdi qui a rappelé les textes juridiques qui imposent cette cérémonie, notamment la Loi qui a mis en place la CENI.



Le président du TGI d'Ati, Rodou Hubert, a rappelé aux récipiendaires la formule de prestation de serment : "Je jure de respecter la Constitution, les lois et règlements qui encadrent le scrutin, et d'adopter une attitude impartiale et objective dans l'exercice de mes fonctions".



Cette nouvelle équipe de la commission électorale a prêté serment en application de la loi portant création de cet organe. Les 115 membres qui composent cette Céni auront pour mission d’organiser les élections en vue notamment des législatives et des communales dans la province du Batha.



La tâche de la commission sera de superviser, contrôler le déroulement, et proclamer les résultats provisoires des élections ainsi que les autres opérations liées aux échéances électorales.



Dans sa réquisition, le procureur général Mahamat Ourdi a demandé aux membres d'êtres impartiaux pour ne pas favoriser une partie au détriment des autres. Il leur a signifié de ne pas faire intervenir des éléments affectifs ou personnels dans l’exercice de leur mission.